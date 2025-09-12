Icon Menü
Käuferle setzt auf Nachhaltigkeit: Neue 200 kW Photovoltaikanlage für Eigenbedarf

Aichach

Die Firma Käuferle produziert Solarstrom für den Eigenbedarf

Die Firma Käuferle in Aichach nimmt eine leistungsstarke Photovoltaikanlage in Betrieb. Sie deckt damit einen großen Teil des eigenen Energieverbrauchs.
    Geschäftsführer Sebastian Käuferle und technische Leitung Bernd Stammel auf dem Werksdach in Aichach: Das Unternehmen hat dort eine 200-KW-Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen.
    Geschäftsführer Sebastian Käuferle und technische Leitung Bernd Stammel auf dem Werksdach in Aichach: Das Unternehmen hat dort eine 200-KW-Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Foto: Käuferle

    Eine leistungsstarke Photovoltaikanlage hat die Firma Käuferle, Hersteller von Toren und Trennsystemen, auf dem Dach ihres Betriebsgebäudes in Betrieb genommen. Damit setze der Betrieb ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Anlage mit einer Leistung von 200 Kilowatt ermöglicht es dem Unternehmen, einen großen Teil des tagsüber benötigten Stroms selbst zu produzieren und direkt zu verbrauchen.

    Sebastian Käuferle, Geschäftsführer und Gesellschafter der Käuferle GmbH & Co. KG, sagt: „Mit der PV-Anlage reduzieren wir nicht nur unsere CO₂-Emissionen, sondern machen uns auch unabhängiger von externen Stromanbietern – ein klarer Vorteil, sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich.“

    Überschüssiger Solarstrom wird ins Netz eingespeist

    Der erzeugte Solarstrom wird laut Pressemitteilung unmittelbar für die laufende Produktion während der Tageszeit genutzt. Dadurch wird der externe Strombedarf deutlich gesenkt. Überschüssiger Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Die Umstellung sei ein wichtiger Teil der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie, heißt es in der Mitteilung weiter. Käuferle plane, auch künftig verstärkt in nachhaltige Lösungen zu investieren. (AZ)

