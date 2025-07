Kanal in Alsmoos wird mit der Kamera untersucht

Für die Petersdorfer Gemeinderatssitzung am Montagabend standen eigentlich jede Menge kostspielige Themen auf der Agenda, aber diese wurden allesamt in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verschoben. „Es gab noch Klärungsbedarf bei den Angeboten“, sagte Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder auf Rückfrage – deswegen kamen die Kosten für die Sanierung des Abwasserpumpwerks in Petersdorf nicht weiter zur Sprache.

