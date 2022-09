Karlsfelder Rentnerin händigt Telefonbetrüger Goldbarren aus

Der sogenannte Enkeltrick verfängt bei der Seniorin in Karlsfeld. Ein Mann holt das Gold bei ihr zu Hause ab. Er trägt zerrissene Jeans.

Opfer von Telefonbetrügern ist eine Rentnerin aus Karlsfeld im Landkreis Dachau geworden. Bei ihr verfing der sogenannte Enkeltrick. Der Wert der Beute beträgt fast 80.000 Euro.

Das Polizeipräsidium Oberbayern meldet am Dienstag den Vorfall, der sich bereits am Freitag ereignet hat. Demnach rief eine bislang unbekannte Frau bei der Rentnerin an und gab sich als ihre Tochter aus. Sie teilte ihr mit, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Dann reichte sie den Hörer an einen angeblichen Polizisten weiter. Dieser erklärte der Seniorin, sie könne verhindern, dass ihre Tochter verhaftet werde, wenn sie eine hohe Kaution zahle.

45 Minuten nach dem Anruf übergibt die Rentnerin das Gold an einen jungen Mann

45 Minuten später übergab die Rentnerin einem Unbekannten vor ihrem Anwesen in der Rathausstraße Goldbarren im Wert von fast 80.000 Euro. Von dem Mann ist nur bekannt, dass es sich um einen Anfang 20-Jährigen handelt, der eine zerrissene Jeans trug.

Das Präsidium warnt erneut vor derartigen Anrufern und gibt Tipps, wie sich Menschen schützen können: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/006490/index.html (AZ)