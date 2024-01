Arbeiter reinigt Transformator und erleidet Stromschlag

Ein 37-Jähriger reinigt den Transformator in Karlsfeld turnusmäßig. Dieser sollte dabei eigentlich vom Stromnetz getrennt sein. Doch es kommt zum Unfall.

Bei einem Arbeitsunfall hat ein 37-Jähriger am Donnerstag in Karlsfeld einen Stromschlag erlitten. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Laut Polizei Dachau war der Mann gegen 9 Uhr mit turnusmäßigen Reinigungsarbeiten an einem Transformator an der Rotkehlchenstraße beschäftigt. Aus noch unbekannter Ursache erlitt der Arbeiter dabei einen elektrischen Schlag. Die Anlage hätte eigentlich durch einen Mitarbeiter des Stromversorgers vom Netz getrennt sein sollen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs übernommen. (AZ)