Auto überfährt in Karlsfeld rote Ampel und erfasst Radfahrerin 

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Karlsfeld mittelschwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte zuvor ein Rotlicht übersehen.

Ein 45 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag gegen 16.50 Uhr an einer Ampel eine Fahrradfahrerin erfasst. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann aus Dachau mit seinem Audi auf der Münchner Straße in Richtung München und überfuhr an der Einmündung der Pfarrer-Mühlhauser-Straße eine rote Ampel.

Zu diesem Zeitpunkt überquerten mehrere Fußgänger und eine Radfahrerin berechtigt die Münchner Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und der 22-Jährigen aus Karlsfeld. Die Frau erlitt durch den Aufprall mittelschwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Fahrrad in Höhe von circa 50 Euro. (AZ)