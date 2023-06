Badegast vermisst Schwimmpartner und setzt Notruf ab

Ein 25-Jähriger und sein 37-jähriger Begleiter trennen sich im Karlsfelder See. Sie vereinbaren einen Treffpunkt. Doch der 37-Jährige taucht nicht auf.

Aus Sorge um seinen 37-jährigen Schwimmpartner hat ein 25-Jähriger am Dienstagabend in Karlsfeld einen Notruf abgesetzt. Es folgte eine groß angelegte Suchmaßnahme am Karlsfelder See. Sie verlief ergebnislos. Am Mittwoch gab es dennoch ein Happy End, wie die Polizei Dachau berichtet.

Der 25-Jährige war zusammen mit dem 37-Jährigen am Abend beim Schwimmen am Ostufer des Sees. Im Wasser trennten sich die beiden gegen 21 Uhr, vereinbarten einen Treffpunkt und der 25-Jährige kehrte an Land zurück. Als der 37-Jährige allerdings nach etwa einer Stunde nicht zurückgekehrt war, verständigte sein Bekannter die Polizei.

Auch ein Polizeihubschrauber sucht nach dem vermissten Badegast

Die Polizei ging aufgrund der Umstände von einem Unglücksfall aus und leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Im Einsatz waren neben mehreren Streifen- und Rettungswagenbesatzungen unter anderem ein Polizeihubschrauber, das Technische Hilfswerk (THW) mit einem Sonargerät, Rettungstaucher sowie zahlreiche Freiwillige von Feuerwehr und Wasserwacht.

Trotz des Großaufgebots wurde der Vermisste nicht gefunden. Am Mittwochvormittag tauchte der 37-Jährige allerdings "unvermittelt und unversehrt", wie es im Pressebericht heißt, auf einer Münchner Polizeiinspektion auf. Über Bekannte hatte von der Suche nach ihm erfahren. Wo der Mann die Nacht verbrachte und weshalb er seinen Bekannten hierüber nicht informierte, sei nicht bekannt, so die Polizei. (AZ)