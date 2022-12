Betrunkener fährt in Karlsfeld mehrere Autos an

Ein 19-Jähriger kommt mit 1,5 Promille am ersten Weihnachtsfeiertag mehrfach vom Kurs ab. Am Ende sind sieben Autos beschädigt und er selbst verletzt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag richtete ein 19-jähriger Betrunkener in Karlsfeld einigen Sachschaden an. Er saß am Steuer eines Autos und fuhr mehrere Fahrzeuge an.

Laut Polizei Dachau war der 19-Jährige aus München gegen 23.45 Uhr mit seinem BMW auf der Hochstraße in Richtung Bajuwarenstraße unterwegs. Er prallte mit seinem Wagen gegen einen am linken Straßenrand geparkten Mercedes und schob diesen gegen einen ebenfalls geparkten VW. Danach fuhr der 19-Jährige gegen einen VW am rechten Straßenrand. Dieser prallte ebenfalls auf den nächsten geparkten Wagen. Auf diese Weise wurden weitere drei Fahrzeuge, die hintereinander abgestellt waren, beschädigt. Auch ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der betrunkene Autofahrer richtet in Karlsfeld 30.000 Euro Schaden an

Die Polizei schätzt den angerichteten Schaden auf rund 30.000 Euro. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Auch der BMW des 19-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Die Polizei stellte bei ihm einen Alkoholwert von deutlich über 1,5 Promille fest. Er besaß außerdem keinen Führerschein. Die Polizei leitete deshalb ein Strafverfahren gegen ihn ein. (AZ)