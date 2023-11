Karlsfeld

Betrunkener Pkw-Fahrer gibt sich bei Kontrolle als Beifahrer aus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stoppte die Polizei zwei stark alkoholisierte Autofahrer bei Dachau.

Zweimal Trunkenheit am Steuer, zweimal Führerscheinentzug. So endeten die Fahrten eines 36 und eines 41 Jahre alten Pkw-Fahrers in Karlsfeld.

Ein 41 Jahre alter, stark alkoholisierter Autofahrer, hat Polizeibeamten in Karlsfeld während einer Verkehrskontrolle vorgespielt, gar nicht hinter dem Steuer gesessen zu haben. Laut Polizeiangaben war der Pkw-Fahrer Donnerstagnacht gegen 22.05 Uhr mit seinem BMW in der Bayernwerkstraße unterwegs. Als er kurz auf einem Parkplatz hielt, rutschte er vor den Augen der Beamten vom Fahrer- auf den Beifahrersitz. Während der anschließenden Kontrolle stritt er diesen Vorgang aber ab. Den Grund konnten die Beamten schnell ausfindig machen. Der Mann war mit knapp zwei Promille unterwegs, musste die Fahrt beenden und seinen Führerschein abgeben. Ein ähnliches Schicksal blühte nur wenig später einem 36 Jahre alten Pkw-Fahrer. Laut Polizei war dieser am Freitag gegen 00.30 Uhr mit seinem Renault in der Gerhart-Hauptmann-Straße unterwegs. Auch hier stellten die Beamten einen hohen Alkoholpegel fest. Der Fahrer war mit 1,4 Promille unterwegs, musste ebenfalls seine Fahrt beenden und den Führerschein abgeben. Gegen beide Fahrer wurde zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (erma)

