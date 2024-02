Bewaffnete rauben Tankstelle in Karlsfeld aus – Zeugen gesucht

Die Kripo Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise, nachdem am Freitag eine Tankstelle in Karlsfeld im Kreis Dachau von bewaffneten Unbekannten ausgeraubt wird.

Zwei dunkel gekleidete und maskierte Bewaffnete haben am Freitagabend eine Tankstelle in Karlsfeld im Kreis Dachau ausgeraubt. Laut Polizei betraten die beiden Räuber gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstation an der Münchener Straße und bedrohten den einzig anwesenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe.

Unbekannte Räuber entkommen in Karlsfeld trotz Fahndung

Die Unbekannten flüchteten zu Fuß, nachdem einer der Täter eine geringe Bargeldsumme aus der Kasse entnommen hatte. Die Polizei leitete zwar umgehend eine Fahndung ein, die Unbekannten entkamen dennoch. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck und bittet Zeugen unter Telefon 08141/6120 um Hinweise. (AZ)