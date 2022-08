Drei Kilogramm Drogen: Polizei gelingt Schlag gegen Rockerkriminalität

Die Kriminalpolizei hat in Karlsfeld drei Personen nach einer Drogenübergabe verhaftet. Die anschließenden Untersuchungen fördern noch mehr zutage.

Nach langwierigen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Oberbayern Nord Anfang August in Karlsfeld (Landkreis Dachau) zugeschlagen. Wie sie nun mitteilt, konnten mit Unterstützung einer Spezialeinheit zwei Mitglieder einer bekannten Rockergruppierung festgenommen werden. Kurz zuvor hatten die beiden 32-Jährigen rund 1,3 Kilogramm Kokain und zwei Kilogramm Marihuana von einem 34 Jahre alten Taxifahrer übernommen, der ebenfalls verhaftet wurde.

Ermittler finden bei Durchsuchungen Bargeld, Rolex-Uhren und Goldbarren

Bei anschließenden Durchsuchungen von mehreren Wohnungen und Geschäftsräumen in Unterschleißheim, Oberschleißheim, Dachau, Schwabhausen und München konnten die Ermittler außerdem 85.000 Euro Bargeld sowie etliche Luxusgegenstände, darunter fünf Rolex-Uhren und einen Goldbarren, sicherstellen. Zudem wurden Waffen wie ein Morgenstern, ein Schlagring und Munition für eine sogenannte Pumpgun beschlagnahmt.

Gegen alle drei Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Der Einsatz sei ein "bedeutender Schlag gegen Rockerkriminalität und Drogenhandel", heißt es in der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. (inaw)