Ein Einbruch entpuppt sich als Rettungsaktion für eine Katze

Es waren keine Einbrecher in Karlsfeld, sondern zwei Personen, die ihre Katze retten wollten. Sie hatte sich auf einen Balkon verirrt.

Ein Anwohner meldet in der Nacht, dass zwei Personen mit einer Leiter in ein Haus in Karlsfeld einsteigen wollen. Vor Ort macht die Polizei eine andere Entdeckung.

Mehrere Streifenwagen rückten in der Nacht zum Mittwoch nach Karlsfeld aus. Dort hatte ein Anwohner gegen 2 Uhr einen Einbruch gemeldet. Der Zeuge berichtete laut Polizei via Notruf, dass sich soeben zwei Personen mittels einer Leiter Zugang zum Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Watzmannstraße verschaffen würden. Vor Ort trafen die Beamten allerdings nicht auf Einbrecher, sondern auf zwei Bewohner des Gebäudekomplexes. Deren Katze war auf den Balkon einer Nachbarwohnung geklettert und konnte selbstständig nicht mehr zurück. Unter Zuhilfenahme der Leiter wollten die beiden das Tier aus seiner misslichen Lage befreien. Dies gelang ihnen schließlich auch und sie konnten die Katze wohlbehalten in die Arme schließen. Etwaige strafrechtliche Konsequenzen hätten die vermeintlichen "Einbrecher" nicht zu befürchten, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

