Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Ein Autofahrer biegt in Karlsfeld in die Münchner Straße ein und erfasst eine Fußgängerin, die die Straße überquert - beide bei grüner Ampel. Die Frau stürzt.

Eine Fußgängerin ist in Karlsfeld am Freitag von einem Auto angefahren worden, berichtet die Polizei. Die 49-Jährige wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, überquerte die Frau gegen 7 Uhr bei grüner Ampel die Münchner Straße an der dortigen Fußgängerfurt. Gleichzeitig bog ein 34-Jähriger mit seinem Auto von der Hochstraße ebenfalls bei grüner Ampel nach links in die Münchner Straße ein. Dabei erfasste er die Fußgängerin frontal, so die Polizei.

Autofahrer hat nur einen abgelaufenen Führerschein

Die 49-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich, dass der 34-jährige Unfallverursacher lediglich im Besitz einer abgelaufenen polnischen Fahrerlaubnis war. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (bac)