Lkw mit Gartenabfällen kippt in Karlsfeld um

Wegen eines Fahrfehlers kippt der Lkw eines 24-Jährigen in einer Rechtskurve um. Er wird dabei nur leicht verletzt.

Am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr ist ein Lkw beladen mit Gartenabfällen in Karlsfeld umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, war der 24 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Pfaffenhofen auf der Hochstraße in nordöstlicher Richtung unterwegs. In der Rechtskurve kurz vor der Bajuwarenstraße kippte der Lkw ohne Fremdbeteiligung aufgrund eines Fahrfehlers nach links um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, konnte aber selbst aus dem Fahrzeug herausklettern und benötigte keine medizinische Versorgung vor Ort. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst mit Kran aufgerichtet und geborgen werden. Die Reinigung der Fahrbahn von Betriebsstoffen und Schüttgut erfolgte durch ein externes Unternehmen. Zur Absicherung der Unfallstelle und Unterstützung der Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr Karlsfeld mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden wird auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt. (AZ)