Polizei hilft Seniorin, den Herd auszuschalten

Weil sie ihr Kochfeld nicht abschalten kann, ruft eine 83-Jährige in Karlsfeld die Rettungsleitstelle an. Statt der Feuerwehr kommt die Polizei.

Bedienungshilfe hat die Polizei am Samstag einer verzweifelten 83-jährigen Frau in Karlsfeld (Landkreis Dachau) geleistet. Kurz nach Mitternacht hatte die Frau bei der Rettungsleitstelle angerufen, weil sie es nicht mehr schaffte, ihren Herd auszuschalten.

In ihrer Not bat sie um die Feuerwehr. Da von dem Herd keine akute Brandgefahr ausging, rückte die Feuerwehr nicht an, sondern bat die Polizei Dachau der Dame zu helfen.

Die Beamten erklären der Frau die Bedienung des Herds

Einer Streifenbesatzung gelang es schließlich problemlos, den Herd auszuschalten. Die beiden Beamten erklärten der alten Dame im Anschluss mehrmals geduldig die Bedienung ihres Kochfeldes, um so eine Situation in Zukunft zu vermeiden. (bac)