Polizei nimmt renitenten Ladendieb fest

Ein 61-Jähriger wird beim Diebstahl von Alkohol erwischt und schlägt mit der Faust zu. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Mit einem renitenten Ladendieb hat es die Dachauer Polizei am Donnerstag in Karlsfeld zu tun gehabt. Gegen 13.50 Uhr entwendete ein 61-Jähriger aus einem Verbrauchermarkt in der Nibelungenstraße Spirituosen im Wert von rund fünf Euro. An der Kasse bezahlte er laut Polizei lediglich Lebensmittel, anschließend wollte er den Markt verlassen. Als er von einem Angestellten angehalten und mit dem Diebstahl konfrontiert wurde, versetzte er diesem unvermittelt einen Faustschlag, so die Polizei. Der 24-jährige Supermarktmitarbeiter wurde hierdurch leicht verletzt.

Die angerückten Streifenbeamten stellten bei dem 61-Jährigen eine Alkoholisierung von knapp einem Promille fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Da er ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Er wurde am Freitag einem Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. (bac)