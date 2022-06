Karlsfeld

13:03 Uhr

Tödlicher Badeunfall im Karlsfelder See: 82-Jähriger stirbt

Ein 82-jähriger Mann ist in der Nacht zum Montag aus dem Karlsfelder See (Landkreis Dachau) geborgen worden. Der Mann wurde nach Polizeiangaben seit Sonntag vermisst, nachdem er nicht vom Schwimmen zurückgekehrt war. Am frühen Sonntagabend war der Polizei mitgeteilt worden, dass am Karlsfelder See ein 82-Jähriger vermisst wird. Dieser hatte gegen 10.30 Uhr seine Wohnung in Altomünster (Landkreis Dachau) verlassen, um zum Schwimmen zu fahren. Als er entgegen seiner ursprünglichen Planung nachmittags nicht wieder zu Hause eintraf, machten sich laut Polizei Angehörige auf die Suche nach ihm. Angehörige finden Wagen des Mannes am Karlsfelder See Nachdem sie den abgestellten Wagen des Seniors auf dem Parkplatz des Sees entdeckt hatten, verständigten sie die Rettungskräfte. Sofort wurde eine umfangreiche Suche eingeleitet. Um kurz nach Mitternacht wurde der Vermisste im See gefunden. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Die Kripo Fürstenfeldbruck übernimmt die weiteren Ermittlungen in diesem Unglücksfall. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich der Polizei zufolge bisher nicht. (nsi)

