Vater ist volltrunken mit seinem fünfjährigen Sohn in Karlsfeld unterwegs

Am Karsamstag hat die Dachauer Polizei eine Mitteilung über einen Mann erhalten, der am Eichinger See (Karlsfeld) volltrunken auf einer Parkbank sitzen solle. Eine Polizeistreife konnte den Mann dort mit seinem fünfjährigen Sohn antreffen. Der Vater war derart betrunken, dass die Mutter des Kindes verständigt werden musste, die ihren Mann und das Kind schließlich von der Polizeiinspektion abholte. (AZ)