Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Wie Polizei und Justiz das Cannabisgesetz in Aichach-Friedberg umsetzen

Plus Seit Montag ist Cannabiskonsum in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen legal. Das Gesetz sorgt aber noch für Fragezeichen – auch im Wittelsbacher Land.

Von Dominik Durner

Wo ist im Landkreis Aichach-Friedberg das Kiffen jetzt eigentlich erlaubt? Wann kommen die Anbauvereinigungen? Und was bleibt illegal? Zwar dürfen Deutsche seit Montag legal einen Joint rauchen, für den Konsum gibt es aber bestimmte Voraussetzungen – denn Besitz und Abgabe bleiben grundsätzlich verboten. Das stellt Polizei und Justiz auch im Wittelsbacher Land vor Herausforderungen – und einiges bleibt vorerst unklar.

Was klar ist, sind die Grundregeln: In Fußgängerzonen ist der Konsum zwischen 7 und 20 Uhr verboten, in und in Sichtweite von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen sowie öffentlich zugänglichen Sportstätten darf ebenfalls nicht gekifft werden. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen diese Sichtweiten-Sperrzonen "in der Regel in einem Bereich von 100 Metern um den Eingangsbereich" gezogen werden.

