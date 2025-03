Kinderarzt in Affing: Bisher gibt es keine Bewerber für die Stelle

Die Stelle war zum 1. April 2025 ausgeschrieben, doch es hat sich kein Mediziner gefunden, der den Kinderarzt-Sitz in Affing übernehmen wollte. Bekanntlich will der dort ansässige Kinderarzt, Dr. Raphael Sturm, nach dem Umbau seiner Praxis nur noch als privat tätiger Arzt arbeiten. Er gibt seine Kassenzulassung zurück. Diese Nachricht hat viele Eltern im Lechraingebiet schockiert, da sie sich auf die schwierige Suche nach einem neuen Kinderarzt machen mussten. In vielen Praxen herrscht Aufnahmestopp. Ob der Arztsitz für Kassenpatienten in Affing noch gerettet werden kann, ist derzeit völlig offen.

