Kindergärten in Sielenbach sollen einen neuen Träger bekommen: Eltern und Bürgermeister treffen sich zum Gespräch

Sielenbach

Ärger um Kita-Trägerwechsel: Klärendes Gespräch zwischen Eltern und Bürgermeister

Etwa 50 Eltern treffen sich mit Sielenbachs Bürgermeister zu einem klärenden Gespräch. Die Stimmung ist geladen, diskutiert wird aber sachlich. Der Bürgermeister räumt Fehler ein. So geht es weiter.
Von Gerlinde Drexler
    Die Gemeinde Sielenbach will die Trägerschaft für das Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach (Bild) und den Kindergarten Tödtenried abgeben. Die Eltern erfuhren davon nur über Umwege und reagierten aufgebracht.
    Foto: Alice Lauria

    Der Sitzungssaal war voll, die Spannung „etwas geladen“. So beschreibt Karsten Klaves die Stimmung, die am Donnerstag bei dem Gespräch zwischen Sielenbachs Bürgermeister Heinz Geiling und etwa 50 anwesenden Eltern herrschte. Grund für das Gespräch war, dass die Gemeinde die Trägerschaft für das Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach und den Kindergarten in Tödtenried an die Johanniter abgeben will (wir berichteten). Das hatten die Eltern nur über Umwege erfahren. Daher waren sie auf die Barrikaden gegangen. Klaves, Vater eines Kindergartenkindes, war bei dem Gespräch am Donnerstag einer der Sprecher aufseiten der Eltern.

