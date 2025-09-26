Ärger um Kita-Trägerwechsel: Klärendes Gespräch zwischen Eltern und Bürgermeister

Der Sitzungssaal war voll, die Spannung „etwas geladen“. So beschreibt Karsten Klaves die Stimmung, die am Donnerstag bei dem Gespräch zwischen Sielenbachs Bürgermeister Heinz Geiling und etwa 50 anwesenden Eltern herrschte. Grund für das Gespräch war, dass die Gemeinde die Trägerschaft für das Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach und den Kindergarten in Tödtenried an die Johanniter abgeben will (wir berichteten). Das hatten die Eltern nur über Umwege erfahren. Daher waren sie auf die Barrikaden gegangen. Klaves, Vater eines Kindergartenkindes, war bei dem Gespräch am Donnerstag einer der Sprecher aufseiten der Eltern.

