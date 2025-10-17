Icon Menü
Kinderspielplatz Hollenbach-Nord wird von Grund auf erneuert

Hollenbach

Der Spielplatz in Hollenbach-Nord hat Potenzial – aber ist veraltet

Deshalb wird der große Kinderspielplatz nun erneuert. Dabei sollen aber nicht nur die üblichen Angebote für Kinder geschaffen werden.
    • |
    • |
    • |
    Die Gemeinde Hollenbach will diesen Spielplatz neu gestalten.
    Die Gemeinde Hollenbach will diesen Spielplatz neu gestalten. Foto: Xaver Ziegler

    Vor gut 30 Jahren entstand in einer Elterninitiative der Spielplatz Hollenbach-Nord. Die Geräte sind inzwischen stark sanierungsbedürftig. Deshalb soll der Spielplatz nun umfangreich saniert werden. Das ist im Rahmen der Dorferneuerung „Hollenbach II“ geplant.

    Für Bürgermeister Xaver Ziegler ist der Spielplatz einer „der schönsten in der Gemeinde“. Das liege an der Größe des Grundstücks und seiner zentralen Lage innerhalb der Gemeinde. Sehr schön sei auch die schöne Lage direkt am Ortsrand in Nachbarschaft zum Regenüberlaufbecken mit fer recht umfangreichen Eingrünung.

    Vorstand der Dorferneuerung ist für den Entwurf zuständig

    Der Gemeinderat stimmte am Donnerstag einer Neuplanung und Sanierung mit Kofinanzierung durch die Gemeinde zu. Als Nächstes soll der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Dorferneuerung mit einem Büro in Ideenfindung und Entwurfsplanung einsteigen. Dabei soll geprüft werden, ob neben den üblichen Angeboten für Kinder auch welche für Senioren und Kleinkinder geschaffen werden können, „um so im Idealfall einen generationenübergreifenden Treffpunkt zu schaffen“, so Ziegler.

    Sobald der Entwurf vorliegt, soll dieser im Gemeinderat vorgestellt und diskutiert werden. (jeb)

