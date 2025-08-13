Prozess um Kindesmisshandlung in Aichach-Friedberg wird neu aufgerollt

Nach der Verurteilung eines Ehepaars aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wegen der schweren Misshandlung eines heute sechsjährigen Buben haben sowohl die Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft Berufung beantragt. Das bestätigte ein Pressesprecher des Amtsgerichts Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion.

Wie berichtet, hatte das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Kathrin Schmid den Vater zu drei Jahren und acht Monaten Haft sowie die Stiefmutter zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Es befand das Ehepaar der schweren Misshandlung von Schutzbefohlenen, Freiheitsberaubung, gefährlichen und vorsätzlichen Körperverletzung schuldig.

Schwere Kindesmisshandlung im Kreis Aichach-Friedberg: Verteidiger forderten Bewährungsstrafen

Die Verteidiger Andreas Thomalla und Felix Egner hielten für die beiden Angeklagten jeweils Bewährungsstrafen für ausreichend. Diese hätten maximal zwei Jahre betragen, da nur Haftstrafen von bis zu zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden können. Staatsanwalt Philipp Bodenmüller hatte drei Jahre und zehn Monate Haft für den angeklagten Vater sowie drei Jahre und sechs Monate Haft für die angeklagte Stiefmutter beantragt. Nebenklagevertreterin Isabel Kratzer-Ceylan, die den Buben beziehungsweise dessen gesetzliche Vertreter vertrat, forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren für den Vater sowie drei Jahre und vier Monate für die Stiefmutter.

Nach Überzeugung des Schöffengerichts hatten die Angeklagten den Buben zwischen Januar 2024 und Januar 2025 mehrfach länger im Heizungsraum, in der Abstellkammer oder in seinem Zimmer eingesperrt. Sie fesselten ihn mit Kabelbindern an Händen und Füßen und ließen ihn ohne Essen und Trinken, dafür aber mit einem Beißring und einer Windel zurück. Mehrfach schlug der Vater den Buben, auch die Stiefmutter misshandelte ihn.

Icon vergrößern Unter großem Zuschauer- und Medieninteresse hatte am Schöffengericht des Amtsgerichts Augsburg der Prozess um die Misshandlung eines heute sechsjährigen Buben aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stattgefunden. Foto: Peter Fastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unter großem Zuschauer- und Medieninteresse hatte am Schöffengericht des Amtsgerichts Augsburg der Prozess um die Misshandlung eines heute sechsjährigen Buben aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stattgefunden. Foto: Peter Fastl

Bub floh aus seinem Elternhaus – Autofahrerin gabelte ihn an einer Landstraße auf

Im Januar 2025 floh der Bub aus seinem Elternhaus, nachdem er erneut eingesperrt worden war. Für einen Wintertag viel zu dünn angezogen, hungrig, durstig und unter anderem mit einem Kuscheltier im Gepäck kletterte er durch ein Fenster. Er wollte zu einer Kindergartenfreundin laufen, die vier Kilometer entfernt wohnt. Etwa auf halber Strecke fiel er an einer Landstraße einer zufällig vorbeikommenden Autofahrerin auf, die sich seiner annahm. Weil er ihr Angebot, ihn nach Hause zu bringen, vehement ablehnte, fuhr sie ihn zu der Kindergartenfreundin, deren Familie schließlich die Polizei einschaltete. Sowohl der Autofahrerin als auch der Mama der Kindergartenfreundin erzählte er, was er zu Hause hatte erleben müssen.

Die Angeklagten hatten vor Prozessbeginn bereits mehrere Monate in Untersuchungshaft gesessen. Sie wurden an den Verhandlungstagen jeweils in Fußfesseln in den Sitzungssaal gebracht. Nach fünf Verhandlungstagen erging das Urteil am Schöffengericht des Amtsgerichts Augsburg. Der Vater und die Stiefmutter räumten während des Prozesses die Vorwürfe lediglich in Teilen ein.

In zweiter Instanz am Landgericht Augsburg wäre sogar ein härteres Urteil möglich

Der Prozess geht nun auf jeden Fall in eine neue Runde. Wie der Sprecher des Amtsgerichts Augsburg erklärte, ist das ab dem Moment so, in dem eine Seite Berufung einlegt. In zweiter Instanz wird am Landgericht Augsburg verhandelt.

Da in diesem Fall nicht nur die Verteidiger Berufung eingelegt haben, sondern auch die Staatsanwaltschaft, könnte das Urteil in zweiter Instanz sogar höher ausfallen als in der ersten. Hätte die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, Berufung einzulegen, gälte für die Angeklagten das sogenannte „Verböserungsverbot“. Das bedeutet: Dann dürfte die Strafe in zweiter Instanz nicht härter ausfallen als in der ersten.

Bei erwachsenen Angeklagten kann das Amtsgericht normalerweise nur Freiheitsstrafen von bis zu vier Jahren verhängen. Es sei denn, es handelt sich – wie in diesem Fall – um Jugendsachen. Dann sind bereits am Amtsgericht höhere Haftstrafen möglich. Normalerweise obliegen diese dem Landgericht.