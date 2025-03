Wer gewinnt die Oscars? Die Aichacher Kinofreunde können mitreden

Manfred Zeiselmair von den Aichacher Kinofreunden war an diesem Mittwoch ein wenig in Erklärungsnot. Mehrmals musste er begründen, warum gerade der Film „Anora“ für den monatlichen Treff der Kinofreunde ausgewählt worden war. Die meisten Kommentare zum Film sprachen eine deutliche Sprache: enttäuschend, zu brutal und ein reiner Sexfilm. Eine Zuschauerin betonte: „Ich weiß nicht, für was dieser Film einen Oscar gewinnen sollte.“ Aber genau da ist sich Zeiselmair sicher: Der Film, der im Vorjahr die Goldene Palme in Cannes errungen hat, wird in der Nacht auf Montag auch in Los Angeles triumphieren, sagt er.

