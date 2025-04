Kita-Gebühren steigen erneut – diesmal moderater

Ab September erhöhen sich die Gebühren für den Kindergarten in Adelzhausen. Der Gemeinderat beschloss diese in seiner jüngsten Sitzung. Dabei ging es vor allem um die Frage: Wie hoch soll die Erhöhung ausfallen?

Die Verwaltung hatte zwei Varianten vorgeschlagen: eine Anhebung um zehn und eine um 15 Prozent. Sebastian Schmaus beantragt zwischenzeitlich, in diesem Jahr auf eine Gebührenanpassung zu verzichten, da die letzte in Höhe von 15 Prozent erst ein Jahr zurückliege, wie er begründete.

Simon Konrad und Alexandra Mahl sprachen sich eher für die „kleine“ Anpassung aus, da die Haushalte mit den gestiegenen Abwassergebühren ohnehin schon zusätzlich belastet würden. Für eine Erhöhung von 15 Prozent plädierte unter anderem Bürgermeister Lorenz Braun aus. Er argumentierte mit dem guten Betreuungsschlüssel, der im Adelzhausener Kindergarten geboten wird. Dieser sollte gewürdigt und gerechtfertigt werden, so Braun.

So hoch fällt die beschlossene Gebühren-Erhöhung aus

Der Kämmerer Michael Kettner merkte an, dass Adelzhausen im Vergleich mit benachbarten Kommunen im Schnitt liege. Bezogen auf Altomünster, dem Nachbarn im Landkreis Dachau, habe Adelzhausen immer noch sehr moderate Sätze. Schließlich beschloss der Gemeinderat mit 7:5 Stimmen eine Anpassung von zehn Prozent. Bei einer Betreuungszeit von sechs Stunden erhöhen sich somit ab September die Gebühren von 129 Euro auf 141 Euro, wobei der staatliche Zuschuss von 100 Euro, den Familien erhalten, noch zu berücksichtigen ist.

BCA plant Padelplatz: Einstimmig änderte der Gemeinderat den Bebauungsplan „Am Irschenhofener Feld“, also am Sportplatz. Hier soll neben dem Fußballfeld nun ein Padelplatz errichtet werden. Padel ist eine Mischung aus Squash und Tennis. Bei diesem Spiel dürfen die Wände und Banden mitbenutzt werden. Der Belag besteht aus Kunststoff, und die Plätze erhalten vorwiegend eine Umzäunung. Der Rat sieht diese Pläne auch als Aufwertung des Sportgeländes und als Gelegenheit für den BC Adelzhausen, neue Mitglieder anzuwerben.

Lagerhalle zugestimmt: Ebenfalls ohne Gegenstimmen wurde der Errichtung einer landwirtschaftlichen Lagerhalle und Teilabbruch mit Neubau am Kirchenweg 2 in delzhausen und einer landwirtschaftlichen Gerätehalle mit Hackschnitzellager in Michelau zugestimmt.