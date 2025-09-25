Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Kita-Trägerwechsel in Sielenbach: Eltern reagieren verärgert

Sielenbach

Gemeinde gibt Kitas an Johanniter ab: Eltern sprechen von Vertrauensbruch

Der Sielenbacher Gemeinderat entscheidet nicht öffentlich, dass die Johanniter Träger der Kindergärten werden. Eltern verärgert über fehlende Kommunikation.
Von Gerlinde Drexler
    • |
    • |
    • |
    Dunkle Wolken über dem Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach: Eltern sind verärgert, weil die Gemeinde einen Trägerwechsel beschlossen hat und sie sich von der Entscheidung übergangen fühlen.
    Dunkle Wolken über dem Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach: Eltern sind verärgert, weil die Gemeinde einen Trägerwechsel beschlossen hat und sie sich von der Entscheidung übergangen fühlen. Foto: Alice Lauria

    In der Gemeinde Sielenbach herrscht großer Unmut unter Eltern mit Krippen- und Kindergartenkindern. Der Grund: Die Gemeinde will ihre Trägerschaft sowohl für das Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach als auch den Kindergarten in Tödtenried an die Johanniter abgeben. Was die Eltern besonders wurmt, ist zwar auch der Wechsel des Trägers, vor allem aber, dass die Gemeinde die Entscheidung nicht offen kommuniziert hat.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden