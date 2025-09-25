Gemeinde gibt Kitas an Johanniter ab: Eltern sprechen von Vertrauensbruch

In der Gemeinde Sielenbach herrscht großer Unmut unter Eltern mit Krippen- und Kindergartenkindern. Der Grund: Die Gemeinde will ihre Trägerschaft sowohl für das Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach als auch den Kindergarten in Tödtenried an die Johanniter abgeben. Was die Eltern besonders wurmt, ist zwar auch der Wechsel des Trägers, vor allem aber, dass die Gemeinde die Entscheidung nicht offen kommuniziert hat.

Gerlinde Drexler

86577 Sielenbach

Heinz Geiling