Mit einer Tonne überladen: Polizei zieht Kleintransporter auf A8 aus dem Verkehr

Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck stach am Samstag auf der Autobahn A8 im Bereich der Anschlussstelle Dachau ein Kleintransporter in die Augen, dessen vordere Scheinwerfer aufgrund einer möglichen Überladung nur noch den Himmel ausleuchteten. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurde die Ursache schnell ermittelt. Ein 23-Jähriger aus Köln führte mit dem Kleintransporter einen Umzug von Köln nach München durch. Nachdem die Fahrtstrecke hierzu sehr weit ist, musste das gesamte Mobiliar in einer Fuhre befördert werden.

Das führte laut Polizei dazu, dass der Kleintransporter nicht nur mit mehr als einer Tonne überladen war. Auch das Fahrverhalten des Fahrzeugs zeigte den Beamten deutlich, dass es sich hierbei um ein sehr gefährliches Unterfangen handelte. Der Kleintransporter fing nach Polizeiangaben bei jedem Lenkeinschlag während der Fahrt an, sich gefährlich aufzuschaukeln, weshalb die Beamten das Fahrzeug sehr schnell aus dem Verkehr zogen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von circa 500 Euro. Da er sich zudem in der Probezeit befindet, muss er auch Konsequenzen hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis befürchten.

Polizei warnt vor Überladung der Autos bei Wohnungsumzügen

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang die Fahrzeugführer sensibilisieren, da die Verkehrssicherheit durch Überladung der Fahrzeuge erheblich leidet. Gerade die Fahrzeugkategorie „Kleintransporter“ falle den Beamten regelmäßig bei diesem Thema auf. Insbesondere Wohnungsumzüge bergen laut Polizei das Risiko der Überladung. Die Transporter würden zur Vermeidung mehrerer Fahrten oft bis an die Decke vollgeladen. Dabei wird die tatsächliche Nutzlast der Autos insbesondere für wenig routinierte Umzugshelfer häufig überschätzt.

Um das Auto verkehrssicher zu beladen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Die Fahrzeuge nicht bis an die Dachkante beladen. Lieber etwas mehr Luft nach oben lassen. Wobei hier auch immer die Sicherung der Ladung zu beachten ist.

Das Fahrzeug vor der Abfahrt aus einiger Entfernung seitlich betrachten. Wenn das Fahrzeug im Heckbereich tiefer hängt, ist in den allermeisten Fällen zu viel geladen.

Vor Fahrtantritt gegebenenfalls eine öffentliche Waage in der näheren Umgebung aufsuchen und das Fahrzeug zur Sicherheit wiegen.

In aller Regel hilft es auch, vorher die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs zu prüfen. Insbesondere die Felder G, F1 und F2, O1 und O2 geben Auskunft über zulässige Gewichte.

Auch das Typenschild im Fahrzeug gibt Auskünfte über zulässige Gewichte. Zu finden ist das Typenschild entweder im Motorraum, am Fahrersitz oder an der B-Säule. (ull)