Alte Schule und Wohnzimmerbank: Ein Stück Dorfgeschichte verschwindet

Das Gillabaur-Wohnhaus, wie es sich im Jahre 1983 darstellte. Beim Umbau von der Schule zum Wohnhaus im Jahre 1905 wurden an der vorderen linken Giebelseite zwei weitere Fenster zugemauert.

Plus In Klingen wird im Juli das Wohnhaus beim Gillabaur abgerissen. Seit dem Tod von Margarete Reiner 2020 stand das Gebäude leer. Es hat eine wechselvolle Geschichte.

Von Anton Ostermair

Im Juli ist in Klingen ( Aichach) ein Stück Ortsgeschichte verschwunden. In der Deutschherrnstraße 22 wurde das alte Wohnhaus der Familie von Josef Reiner (III), Hausname zum Gillabaur, abgerissen. Seit dem Tod seiner Mutter Margarete Reiner am 20. Dezember 2020 stand das Wohnhaus leer. Das historische Gebäude beherbergte die Dorfschule und für fast 20 Jahre den Darlehenskassenverein von Klingen.

Josef Reiner (II) mit seiner Frau Margarete (links) und deren Zwillingsschwester Resi, geborene Ostermair aus Winterried und Ehemann Paul Gschoßmann (Schönbach) an ihrem 60. Geburtstag 1998. Foto: Anton Ostermair

Nach den mündlichen Überlieferungen und Aussagen älterer Klingener Einwohner befand sich im Wohnhaus vermutlich bis 1905 die Dorfschule in dem stattlichen Gebäude. Sie wurde bis zuletzt einklassig geführt. Damals war es üblich, dass sich die Lehrerwohnung im Erdgeschoss befand und die Schüler im Obergeschoss unterrichtet wurden. Dafür spricht auch die Vielzahl von Fenstern in der oberen Etage, damit der Unterrichtsraum ausreichend mit Tageslicht versorgt war. Der elektrische Strom hielt erst 1920 Einzug in Klingen.

