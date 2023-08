Autohaus schließt Nissan-Filiale im Stadtteil Klingen

Das Autohaus Harnisch & Schmid führt Niederlassung mit dem Hauptbetrieb in Gersthofen zusammen. Alle Mitarbeiter aus Klingen werden übernommen.

Das Autohaus Harnisch & Schmid schließt im Herbst seine Nissan-Niederlassung an der Fuggerstraße im Aichacher Stadtteil Klingen. Ab Anfang Oktober werde die Filiale mit dem Hauptbetrieb im Gewerbepark in Gersthofen zusammengeführt, heißt es in einer Kundeninformation. Alle fünf Mitarbeiter aus Klingen würden übernommen und seien auch in Gersthofen weiter Ansprechpartner.

Nissan-Autohaus ist seit 2016 in Klingen

Seit 2016 ist Harnisch & Schmid in Klingen am Standort der früheren Renault-Niederlassung Oberacher an der Ortsdurchfahrt der Staatsstraße. Das vor rund 40 Jahren in Stadtbergen gegründete Autohaus Harnisch & Schmid ist 2019 in einen modernen Neubau mit 1400 Quadratmeter Nutzfläche und einem Grundstück von 5500 Quadratmetern im Gewerbepark an der Bundesstraße B2 im Norden von Gersthofen umgezogen. Insgesamt arbeiten dort künftig alle 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben der japanischen Automarke Nissan werden auch Fahrzeuge des Nissan-Ablegers Infiniti und der Marke Ford vertrieben.

Neueste technische Ausstattung der Werkstatt in Gersthofen

Oskar Prechtl, geschäftsführender Alleingesellschafter des Unternehmens, begründet die Aufgabe des Standorts im Aichacher Stadtteil auf Anfrage unserer Redaktion mit den großen Vorteilen für die Arbeitsabläufe und der Komplettausstattung im Hauptbetrieb. In der neuen Werkstatt in Gersthofen seien alle technischen Einrichtungen für Wartung und Reparatur der Autos, zum Beispiel für Kameras oder Lichtsysteme, vorhanden. Die Mitarbeiter hätten dort auch deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Diese Werkstatt-Ausrüstung sei in Klingen allein schon aus Platzgründen nicht möglich. Die Zufahrt sei dort auch sehr beengt.

Autohaus bietet Hol- und Bringservice an

Mit der Aufgabe des früheren Stammsitzes der Firma in Stadtbergen und dem Umzug nach Gersthofen sei das Autohaus dem Wittelsbacher Land und insbesondere den Lechraingemeinden schon deutlich näher gekommen, verweist Prechtl. Für Kunden aus dem Raum Aichach biete das Autohaus einen Hol- und Bringservice für die Fahrzeuge an. Im Oktober sollen auch noch Reifenwechsel in der Werkstatt in Klingen möglich sein, kündigt Prechtl an. Bislang habe es keine negativen Rückmeldungen von Kunden zur Schließung des Standortes gegeben.