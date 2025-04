Der Bürgerhausverein Klingen hat einen neuen Vorsitzenden

Bei der Generalversammlung des Bürgerhausvereins Klingen (Stadt Aichach) wurde Vorstand Rudi Knopp in den „Ruhestand“ verabschiedet. Er hat sich 15 Jahre, davon acht Jahre als Vorsitzender, mit großem Einsatz um das Bürgerhaus gekümmert. Neben den anwesenden Vertretern der örtlichen Vereine überbrachte Stadtrat Lothar Bahn die Dankesworte von Bürgermeister Klaus Habermann. Als Nachfolger wurde Manfred Listl als neuer Vorstand gewählt. Im Amt bestätigt wurden 2. Vorstand Felicitas Mesko, Kassier Michael Meitinger und Schriftführerin Angelika Schormair. Der scheidende Vorstand Knopp und Schriftführerin Schormair berichteten über eine positive Entwicklung des Bürgerhausgeschehens. Die Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Aktionsgruppen, Vorträge, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Taufen ist im Jahr 2024 auf 145 angewachsen. Es besteht aber noch Luft nach oben und so freut sich das Bürgerhausteam über weitere Interessenten. Der Kassenbericht von Michael Meitinger ergab ein Plus von 603,77 Euro, wobei die Stromabrechnung noch nicht kassenwirksam wurde. Finanziert wurde ein dringend nötiger Einbauschrank für den Gemeinschaftsraum. Ferner wurden Malerarbeiten innen und außen sowie die Renovierung der Fenster vorgenommen. Aufbereitete alte Bilder der Klingener Fotografin Katja Lichtwald mit Motiven des Ortes schmücken nun den Raum. 2025 steht die Instandsetzung oder der Austausch der beiden Spülmaschinen an. In seinem Schlusswort bedankte sich Rudi Knopp bei der Vorstandschaft für die stets gute Zusammenarbeit. Das Bürgerhaus wurde zwölf Jahre von Willi Hanika, acht Jahre von Ralf Müller und auch acht Jahre von Rudi Knopp geführt. Er bezeichnete das Bürgerhaus als eine alte „Diva“ die gut gepflegt und gehegt werden will.

