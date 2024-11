Die Krieger- und Soldatenkameradschaft hat zwei neue Ehrenmitglieder

Für die Krieger- und Soldatenkameradschaft Klingen (Stadt Aichach) begann der Volkstrauertag mit einem Gottesdienst und dem Gedenken am Kriegerdenkmal. Die Klingener Vereine von Feuerwehr, Schützen, Krieger- und Soldatenkameradschaft waren durch ihre Fahnenabordnungen vertreten. Nach einem stillen Gebet ging Martin Aidelsburger in seiner Ansprache auf die Kriegsereignisse der Vergangenheit sowie Gegenwart ein. In der heutigen Zeit würde man sich immer mehr vom Frieden entfernen, mahnte er an. Als Zeichen des Respektes für die gefallenen, vermissten und verstorbenen Mitglieder legte er einen Kranz nieder. Bei der Generalversammlung, zu der 20 Mitglieder gekommen waren, standen Neuwahlen an.

Schriftführer Markus Kirchmeir fasste das abgelaufene Vereinsjahr zusammen. Vorsitzender Martin Aidelsburger bedankte sich bei seiner Vorstandschaft, der Fahnenabordnung, den Sammlern für die Kriegsgräber, den Böllerschützen und den Wirtsleuten, Familie Büchel. Ein besonderer Dank ging an Rosa Schmid und Ernst Mangold für die Sauberkeit und Pflege am Kriegerdenkmal und an die langjährigen Kriegsgräbersammler Gregor Altmann (40 Jahre) und Josef Rummel sen. (30 Jahre). Die Kriegsgräbersammlung erbrachte dieses Jahr 900,50 Euro.

Am Neujahrsanschießen in Sielenbach wurde mit zwei Geschützen teilgenommen, das Dorffest wurde wieder tatkräftig unterstützt und beim Auftakt des Aichacher Volksfestes mit Standkonzert und Festzug war die Kameradschaft auch wieder mit dabei. Die Vorstandschaft gratulierte in diesem Jahr Herbert Baudrexl zum 85., Hans Seitz und Herbert Lenhart zum 80., Robert Erbe sowie Rudi Knopp zum 70. Geburtstag. Markus Storr feierte seinen 60 Geburtstag. Mit Fabian Schmaus und Christoph Knopp hat der Verein zwei neue Mitglieder. Auch zwei Ehrungen standen an. Hans Seitz und Herbert Lenhart wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. (AZ)