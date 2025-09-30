Feriencamp der Schanzer begeistert die kleinen Fußballer

Auch in diesem Jahr hatten die Wanderfreunde Klingen (Stadt Aichach) die Schanzer der Schanzer Schule für ein paar Tage da. Diesmal spielten die Teilnehmer des Feriencamps jedoch nicht gegen die Eltern, sondern alle Teilnehmer waren aufgeteilt in zwei Mannschaften. Es auf jeden Fall ein voller Erfolg. Das Wetter hatte größtenteils ohne größere Schauer gehalten. Auch nächstes Jahr wird das Schanzer Camp wieder stattfinden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!