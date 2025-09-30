Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Klingen: Feriencamp der Schanzer begeistert die kleinen Fußballer

Klingen

Feriencamp der Schanzer begeistert die kleinen Fußballer

Die Wanderfreunde Klingen hatten die Schanzer der Schanzer Schule für ein paar Tage da.
Von Andreas Tiemeyer
    • |
    • |
    • |
    Viel Spaß hatten die Teilnehmer des Schanzer Feriencamps.
    Viel Spaß hatten die Teilnehmer des Schanzer Feriencamps. Foto: Andreas Tiemeyer

    Auch in diesem Jahr hatten die Wanderfreunde Klingen (Stadt Aichach) die Schanzer der Schanzer Schule für ein paar Tage da. Diesmal spielten die Teilnehmer des Feriencamps jedoch nicht gegen die Eltern, sondern alle Teilnehmer waren aufgeteilt in zwei Mannschaften. Es auf jeden Fall ein voller Erfolg. Das Wetter hatte größtenteils ohne größere Schauer gehalten. Auch nächstes Jahr wird das Schanzer Camp wieder stattfinden.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden