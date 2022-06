Mopedfahrer stürzt bei Klingen und wird verletzt

Ein 17-jähriger Mopedfahrer bleibt laut Polizei auf der Straße zwischen Xyger und dem Aichacher Stadtteil Klingen an der Leitplanke hängen und stürzt.

Mittelschwere Verletzungen hat ein 17-jähriger Mopedfahrer erlitten, der am Donnerstagnachmittag nahe dem Aichacher Stadtteil Klingen ohne Fremdbeteiligung gestürzt ist.

Mopedfahrer kommt ins Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet, war der 17-Jährige gegen 15 Uhr aus Richtung Xyger (Gemeinde Altomünster im Kreis Dachau) kommend in Richtung Klingen unterwegs, als er in einer Kurve an einer Leitplanke hängen blieb, so die Polizei. Der junge Mann stürzte und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

An der Leitplanke und dem Moped entstand laut Polizei kein Schaden. (bac)