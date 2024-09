Wanderfreunde Klingen beim Spiel gegen Hansa Rostock

Auf Einladung des FC Ingolstadt fuhren knapp 30 Wanderfreunde aus Klingen (Stadt Aichach) zum Spiel des FC Ingolstadt gegen Hansa Rostock. Bei strahlendem Sonnenschein erlebten die mitgereisten Klingener ein unterhaltsames Dritte-Liga-Spiel in bester Atmosphäre, was auch an den zahlreichen Auswärtsfans lag. Am Ende blieben die Punkte aber in Ingolstadt, da die Schanzer das Spiel verdient mit 2:1 für sich entscheiden konnten.

