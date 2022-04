Abfallwirtschaft in Aichach-Friedberg: Jetzt liegt alles in einer Hand

Plus Die Übernahme der Grüngut- und Bauschuttannahme durch den Landkreis Aichach-Friedberg ist ein logischer Schritt auf dem Weg zu zukunftsfähigen Wertstoffhöfen.

Seit 1. Januar sind nicht mehr die Kommunen, sondern wieder der Landkreis für die Entsorgung von Grüngut und Bauschutt verantwortlich, der auch die Wertstoffhöfe im Kreis betreibt. Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich dadurch letztlich nicht viel. Dementsprechend ruhig ist der Übergang auch verlaufen. An die bargeldlose Bezahlung müssen sich manche womöglich gewöhnen und auch die höheren Gebühren dürften an einigen Stellen für Unmut sorgen. Doch grundsätzlich spricht nur wenig dagegen, wenn die Abfallwirtschaft komplett in der Hand des Kreises liegt.

