Affing muss die Wassergebühren erhöhen – das ist unpopulär

Plus Der Affinger Gemeinderat scheitert zum wiederholten Male an der Frage, wie die hohen Investitionen in die Wasserversorgung bezahlt werden sollen.

Es ist eine unbeliebte Aufgabe von Kommunalpolitikerinnen und -politikern: Geld eintreiben. Das ist ein Grund, warum sich der Affinger Gemeinderat so schwertut mit der Festlegung des neuen Wasserpreises. Wer fasst schon gern unpopuläre Beschlüsse?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen