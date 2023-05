Kommentar

vor 2 Min.

Affing streitet nicht ums Geld - das ist gut so

Plus Der Gemeinderat verabschiedet den neuen Haushalt in Eintracht. Das ist eine gute Voraussetzung für die schwierigen Jahre, die jetzt kommen werden.

Von Carmen Jung

Am Geld ist schon manche Freundschaft zerbrochen. Streit ums Geld ist in der Politik, egal ob in der großen oder der kleinen, an der Tagesordnung. Da ist Affing keine Ausnahme. Dort haben sich schon viele Auseinandersetzungen um die Haushaltsplanung gedreht. In diesem Jahr nicht. Die Haushaltssitzung ging dem Gemeinderat leicht von der Hand.

Das lag nicht nur an den aktuell noch relativ günstigen Voraussetzungen: Die Gemeinde kann auf gut gepolsterte Rücklagen zurückgreifen und sie braucht keine neuen Schulden. Das lag auch am externen Experten, den Affing mangels Kämmerer ins Boot holen musste. Der Finanz-Fachwirt und frühere Bürgermeister Anton Demmel brachte nicht nur seinen Sachverstand mit, sondern auch seine Erfahrung und Überzeugungskraft als geübter Kommunalpolitiker. Sein erfahrener Blick von außen kam gut an in Affing.

