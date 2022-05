Missglückte Kommandantenwahl: Aichacher Feuerwehr muss bei sich selbst löschen

Plus Ein halbes Jahr nach dem Rücktritt der Kommandanten Fischer und Wenger findet sich keine Mehrheit für einen Nachfolger. Es wird Zeit, die Differenzen zu bereinigen.

Bei der Aichacher Feuerwehr ist Feuer unterm Dach. Das zeigt die missglückte Kommandantenwahl deutlich. Löschen kann sie da aber nur selbst. Das sollte sie nun zügig tun.