Aichacher Haushalt: Für manche Projekte fehlt die Perspektive

Plus Bei den Haushaltsberatungen in Aichach besteht diesmal erhöhter Diskussionsbedarf - wegen Millionenprojekten der nächsten Jahre und anderen in der Warteschleife.

Die Haushaltsberatungen im Aichacher Stadtrat folgen stets einem strikten Ritual. Im Februar werden Eckdaten und die geplanten Investitionen vorgestellt, Ende März wird das Zahlenwerk verabschiedet – dank der akribischen Vorarbeit der Verwaltung meist nur marginal verändert. Diesmal ist der Diskussionsbedarf allerdings deutlich höher. Einen Vorgeschmack darauf gab es diese Woche im Finanz- und im Bauausschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen