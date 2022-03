Aichacher Stadtrat: Blockadehaltung geht an der Sache vorbei

Plus In einer denkwürdigen Sitzung demonstriert ein Teil der Stadtratsmitglieder seine Macht und lehnt Investitionen für die Kultur ab. Schule machen sollte das nicht.

Die Mehrheit entscheidet. So ist das in der Demokratie. Diese lebt von der Diskussion, vom Austausch der Argumente für oder gegen etwas. Im Idealfall sind es die überzeugenderen Argumente, die zu guten Entscheidungen führen. Die denkwürdige Sitzung des Aichacher Stadtrats vom Donnerstagabend fällt leider nicht in diese Kategorie. Dass eine Mehrheit die geplanten Investitionen ablehnt, ist natürlich nicht verboten. Die Abstimmung geht an der Sache aber völlig vorbei.

