Aktivsenioren: Ein unbezahlbares Engagement für junge Gründer

Vielleicht ist die „Höhle der Löwen“ nicht ganz die richtige Metapher, im Kleinen aber irgendwie schon: Die Aktivsenioren im Landkreis Aichach-Friedberg sind zwar keine Investorenschar aus den Top 0,1 Prozent, auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, dem nächsten Milliarden-Start-up. Sie sind dafür aber ehemalige Unternehmensleiter und Vorstände, Führungskräfte und Spezialisten, die den Jüngeren ihrer Zunft mit ihrer Erfahrung unter die Arme greifen und in der Gründungsphase unterstützen wollen. Aus der Mitte, für die Mitte quasi.

Seit rund 40 Jahren gibt es den ehrenamtlichen Verein in Bayern bereits, er zählt derzeit mehr als 400 Mitglieder. Auch im Wittelsbacher Land sind die Aktivsenioren im wahrsten Sinne des Wortes aktiv. Denn so eine Unternehmensgründung, das kann je nach Branche und Förderungslage mitunter ganz schön kompliziert und kostspielig sein und ist in vielen Fällen mit zahlreichen Hürden und Hindernissen verbunden.

„Höhle der Löwen“ im Kleinen: Die Aktivsenioren sind ein echter Mehrwert für den Wirtschaftsstandort Aichach-Friedberg

Wie gut, dass es Menschen gibt, die all das schon gemeistert haben. Die selbst Unternehmen gegründet, sich durch den Bürokratiedschungel geschlagen, ihre Sporen verdient haben. Und wenn die sich dann auch noch ehrenamtlich engagieren, um potenziellen Gründerinnen und Gründern mit Rat und Tat beiseite zu stehen und sie an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen, dann ist das ein Riesengewinn. Nicht nur für die Gründerinnen und Gründer selbst, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Wittelsbacher Land.