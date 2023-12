Alles schlecht? Lassen wir uns doch nicht entmutigen

Plus Die Zeiten sind anspruchsvoll, wir fühlen uns überhäuft von schlechten Nachrichten. Da ist es Zeit, den Blick auf Positives zu lenken. Wann ginge das besser als im Advent?

Immer wieder schlechte Nachrichten: von der Ukraine bis Israel, von der Klimakrise bis zur Inflation. Ja, es gibt gerade sehr vieles, das weit mehr als nur nachdenklich macht. Aber müssen wir deswegen den Kopf hängen lassen? Nein. Denn die Welt ist nicht grundlegend schlecht - unsere in der Regel schon gar nicht. Deshalb nützen wir den Advent, um auf die kleinen Lichtblicke zu schauen. Dazu soll der "Schöne-Geschichten-Adventskalender" der AN-Redaktion beitragen.

Ganz bestimmt hat jeder irgendwo eine schöne Geschichte auf Lager, hat jeder schon nette Begebenheiten im Alltag erlebt, in denen es um Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme geht. Wenn beim strammen Radeln übers Stadtplatzpflaster unbemerkt der Brokkoli auf die Straße hüpft, eine Passantin das Gemüse vor dem nächsten Bus rettet und der Radlerin hinterherträgt; wenn die Nachbarin am Abfuhrtag stets nicht nur die eigene, sondern auch die nachbarliche Mülltonne mit zurückbringt; oder... Fällt Ihnen auch etwas ein? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Denn das lenkt den Blick automatisch auf Positives.