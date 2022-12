Kommentar

Auf Böller verzichten und freie Sicht auf Sterne gewinnen

Plus Wer an Silvester auf Böller und Kracher verzichtet, nimmt Rücksicht auf andere, schont den eigenen Geldbeutel und die Umwelt.

Sie heißen zum Beispiel "Poison", "Final Showdown", "Blowout" oder "Big Boombastic": Hauptsache, es knallt laut, ist das Motto. Das bunte Feuerwerk am Nachthimmel ist für viele eher das Beiwerk, wie schon an den vergangenen Abenden und am helllichten Nachmittag zu hören und nicht zu sehen war. Der Aichacher Feuerwehr hat das auch schon vor Silvester ein paar Einsätze beschert. Am Silvesterabend ist die Böllerei ja wieder erlaubt, das macht die Krachorgie nicht besser. Auch in den vergangenen beiden Jahren wurde trotz Verbot allerorten geschossen. Heuer sollen die Umsätze wieder in der Größenordnung von 2020 sein, heißt es aus der Branche. Haben wir gar nichts dazugelernt?

