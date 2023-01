Augen zu und durch beim Landratsamt-Anbau

Plus Schon beim Mehrheitsbeschluss für die Erweiterung des Landratsamtes in Aichach war eigentlich klar, dass die Baukosten überschritten werden.

Augen zu und durch. So lautet das Motto der Kreisräte bei der lange umstrittenen Erweiterung des Landratsamtes in Aichach. Es wurde gerungen und debattiert. Am Ende brachte Mitte 2021 eine Mehrheit den Holz-Anbau vor dem Blauen Palais auf den Weg. Allein das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal für die Kommunalpolitik im Wittelsbacher Land. Eigentlich alle großen Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahrzehnte im Landkreis - von der Beruflichen Oberschule in Friedberg zum dritten Gymnasium in Mering über das neue Krankenhaus in Aichach bis zur Förderschule in Friedberg - wurden im großen Konsens und meist sogar einstimmig beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen