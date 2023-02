Ausgedruckte Tickets werden immer ihre Abnehmer finden

Mit Corona haben viele Ticketverkaufsstellen im Landkreis Aichach-Friedberg geschlossen. Gut, dass das Angebot jetzt wieder etwas größer wird.

Der Landkreis Aichach-Friedberg braucht sich für sein kulturelles Angebot wahrlich nicht zu verstecken. Das liegt auch an kulturbegeisterten Einwohnerinnen und Einwohnern, die gerne zu Konzerten, Lesungen oder anderen Veranstaltungen gehen. Umso schlechter, dass das Angebot an Ticketvorverkaufsstellen kreisweit ausgesprochen dürftig ist. Lange Zeit gab es nur in Kissing die Möglichkeit, Eintrittskarten vor Ort zu ergattern - mit Ausnahme von einigen wenigen Anlaufstellen, die für lokale Events Tickets verkaufen. Weder in den beiden größten Städten des Kreises, Friedberg und Aichach, noch in Mering, Aindling oder Pöttmes gibt es eine solche Möglichkeit.

Wer vor Ort Tickets kaufen möchte, findet nur noch wenige Anlaufstellen im Landkreis Aichach-Friedberg. Foto: Florian Schuh, dpa (Symbolbild)

Bald sind es immerhin zwei Anlaufstellen im Landkreis Aichach-Friedberg

Glaubt man den bisherigen Erfahrungen von Ticketvorverkaufsstellen, wäre die Nachfrage aber da. Denn einige legen Wert auf ein ausgedrucktes Ticket; sie können oder wollen nicht im Internet bestellen, um die Eintrittskarte dann entweder selbst auszudrucken, oder sich gegen Versandgebühren zusenden zu lassen. Das hat teilweise etwas mit dem Alter der Käufer zu tun, aber nicht nur. Bei einigen Haushalten scheitert die Möglichkeit, seine Tickets selbst auszudrucken, schlicht daran, dass gar kein Drucker im Haus ist. Und gerade für besondere Veranstaltungen mit Erinnerungswert oder Geschenke ist die Haptik von professionell gedruckten Tickets unvergleichlich besser.

Es wird demnach immer eine gewisse Nachfrage nach gedruckten Tickets geben. Deshalb ist es gut, dass es bald auch in Aichach wieder einen Ticketvorverkauf geben wird. Dann sind es immerhin zwei Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg. Das ist zwar immer noch wenig, aber besser als nichts.

