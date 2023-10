Bedenken wegen Flüchtlingsunterkunft: Jetzt konsequent bleiben

Plus Die Mehrheit des Affinger Gemeinderates will eine Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Mühlhausen verhindern. Das trägt zur Beruhigung bei. Doch eine Lösung ist es nicht.

Wie sehr den Menschen das Thema Flüchtlinge unter den Nägeln brennt, zeigte der Besucherandrang am Dienstag im Affinger Gemeinderat. Aus vereinzelten Zwischenrufen sprach eine generelle, beinahe wütende Ablehnung. Aufgeschlossenheit gegenüber Geflüchteten hört sich anders an. Trotzdem ist es keinesfalls angebracht, der Mehrheit der Bevölkerung in Mühlhausen eine feindselige Haltung gegenüber Geflüchteten zu unterstellen.

Viele fremde Menschen, die an einer Stelle untergebracht werden, können Sorgen, ja Ängste auslösen. Es geht nicht um die Frage, ob diese berechtigt sind, wenn eine Unterkunft als Wohnheim für Familien deklariert werden soll. Es geht vielmehr darum, sie ernst zu nehmen. Nur so lässt sich verhindern, dass Parteien wie die AfD noch mehr Zulauf bekommen. In der Gemeinde Affing haben die Rechten bei der Landtagswahl stattliche 18,6 Prozent eingefahren. Deshalb ist es wichtig, den Dialog aufrechtzuerhalten.

