Begrabene Fernwärmepläne in Aichach: So darf das nicht laufen

Plus Das Aus für das Fernwärmeprojekt im Aichacher Süden ist äußerst bedauerlich. Denn für eine lokale Energiewende sind solche Pläne unverzichtbar.

Im Norden das Heizkraftwerk, im Süden die "Huber-Farm", in Klingen die "Biostrom" Andersbach: Mit diesen Fernwärmeprojekten hätte die Stadt Aichach schon einmal eine tolle Basis gehabt für die Wärmewende und alle Anforderungen, die die Bundesregierung in den nächsten Jahren an Kommunen stellt. Das Heizkraftwerk ist ein jahrzehntealtes Erfolgsprojekt. Neue Pläne wie die der Familien Huber und Held hingegen sind offenbar nicht zu verwirklichen. Das ist äußerst bedauerlich.

Denn die für den Klimaschutz so wichtige Energiewende kann nur gelingen, wenn viele Bausteine erfolgreich umgesetzt werden können. Dafür braucht es in einem ländlichen Raum wie dem Wittelsbacher Land ebenso viele lokale Akteure: Landwirte zum Beispiel, die sich als Energie-Unternehmer betätigen. Dass das offenbar aktuell nicht realisierbar ist, lässt einen ratlos die Haare raufen.

