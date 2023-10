Bei Bestattungen müssen mehr Freiheiten möglich sein

Plus Die Bestattungskultur ändert sich auch im Wittelsbacher Land. Viele Menschen wünschen sich mehr Individualität bei Beerdigungen. Sie sollten sie bekommen.

Wie soll ein lieber Angehörige beerdigt werden? Diese Frage stellte sich über viele Jahrzehnte nicht. Es war klar, dass der oder die Verstorbene im Familiengrab auf dem Dorf- oder Stadtfriedhof bestattet wird. Variabel waren lediglich Art und Ausstattung des Sarges oder Grabschmucks. Diese Zeiten sind vorbei. Das Bestattungswesen ist im Umbruch. Auch in ländlichen Regionen wie dem Wittelsbacher Land.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon: Es sind heutzutage nicht immer Familienmitglieder vor Ort, die sich um die nicht unaufwändige Pflege eines Erdgrabes kümmern können. Ein weiterer Grund sind die Kosten von klassischen Erdbegräbnissen. Urnenbestattungen sind in der Regel günstiger. Sie hatten noch vor wenigen Jahrzehnten in hiesigen Breiten exotischen Charakter, sind heute aber längst akzeptiert. Ein dritter Grund ist der Wunsch nach mehr Individualität bei Bestattungen.