Bei der Wahl des Kreisbrandrats bleiben viele Fragen offen

Plus Christian Happach wird von den Feuerwehren als Kreisbrandrat im Landkreis Aichach-Friedberg für weitere sechs Jahre gewählt. Das Ergebnis wirft aber Fragen auf.

Einigkeit demonstrieren: Das war das hehre Ziel, das Landrat Klaus Metzger verfolgte, als es um die Wahl des Kreisbrandrats für die nächsten sechs Jahre ging. Christian Happach, den er als Chef des Landkreises Aichach-Friedberg für dieses Amt vorgeschlagen hatte, wurde am Dienstagabend auch gewählt. Dies geschah freilich mit einem Ergebnis, das viele Fragen aufwirft.

Warum sagten bei der Abstimmung gleich 24 Wahlberechtigte nein zum obersten Feuerwehrmann im Landkreis? Hätte gerade noch gefehlt, dass der die Wahl angesichts des mangelnden Vertrauens abgelehnt hätte. Diese Schande wollte er der Versammlung ersparen. Klaus Metzger sprang ihm bei und sprach von einem guten Ergebnis.