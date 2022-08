Beim Stereostrand-Festival spürt man: Jeder ist willkommen

Plus Die zweite Auflage des Stereostrand-Festivals am San-Depot-Gelände in Aichach zeigt, was ein Festival alles für eine Stadt tun kann.

Abends, wenn die Lichter leuchten, der Bass dröhnt und die Paar plätschert, wird es einem besonders bewusst: Das Stereostrand-Festival in Aichach ist ein besonderer Ort. Denn es dreht sich zwar viel um gute Musik, aber es geht um noch viel mehr. Beim Stereostrand kommen Freunde zusammen, treffen sich alte Bekanntschaften wieder, erleben Kinder einen tollen Nachmittag, feiern Jugendliche eine Party oder gehen einfach in der Paar baden. Auch wenn es wahrscheinlich jeder Festivalveranstalter sagt, in Aichach spürt man es besonders: Hier ist jeder willkommen, hier kommt jeder auf seine Kosten.

