Bewegungsmangel bei Kindern: Schulsport soll's richten?

Plus Viele Kinder und Jugendliche bewegen sich weniger, als für sie gesund wäre. Doch an den Schulen allein lässt sich das kaum ausgleichen.

Draußen zum Radfahren oder Fußballspielen treffen, im Verein turnen oder regelmäßige Familienausflüge in die Berge – das gehört für viele Kinder und Jugendliche zu ihrem Alltag dazu. Doch längst nicht bei allen. Laut Studien bewegen sich tatsächlich die meisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland viel zu wenig. Zu groß ist die Konkurrenz durch Smartphone, Fernseher, Spielekonsole und Laptop. Kein Wunder, bei den Erwachsenen ist es schließlich auch nicht anders.

Über den Schulsport lässt sich dieses Defizit allerdings nicht ausgleichen. Klar ist, für den Schulalltag bilden die Bewegungsstunden einen enorm wichtigen Ausgleich. Wenn der Schulsport aufgrund fehlender Hallenkapazitäten oder wegen Personalmangels ausfallen muss, ist das keine gute Nachricht. Das ist im Landkreis Aichach-Friedberg zum Glück derzeit die Ausnahme.